Vist ükski 17aastane Euroopa korvpallur pole aegade jooksul endast nii palju rääkima pannud, kui Madridi Realis mängiv sloveen Luka Doncic. Ta on parem, kui Ricky Rubio omal ajal ja ookeani taga pakutakse teda järgmise aasta draft’i – sest varem ta vanuse tõttu selles osaleda ei tohi! – esimeseks valikuks.

Pärast portaali DraftExpress bossi Jonathan Givony välja käidud arvamust tegi Donciciga pika loo Hispaania väljaanne ABC Deportes, väites, et noormehe antud intervjuusid saab kokku lugeda ühe käe sõrmedel – teda on avalikkuse liiga suure tähelepanu eest hästi eemale hoitud. Ajakirjanik Emilio Escudero märgib, et väljaspool korvpalliväljakut näib Doncic häbelik.

Kuhu see häbelikkus kaob, kui väljakule astute?

(Naerab.) Ma ei tea. Tõsi on see, et väljakule astudes ma muutun ja unustan kõik muu. Siis mõtlen ainult korvpallile ja olen seal õnnelik.