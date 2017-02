Eesti tennisenaiskond osaleb tänasest alates Tallinnas peetaval Föderatsiooni karikasarja esimese liiga turniiril. Naiskonna liider Anett Kontaveit astub kodupubliku ette heatujulisena, sest ta võitis üle-eelmisel nädalal ITFi võistluse Prantsusmaal.

"Meile pole suuri ootusi pandud, võtame mängu korraga. Vastased on tugevad ja usun, et meil on kõigiga palju pusimist. Läheme võitlema, ei mina ega ka teised tüdrukud lähe kunagi kaotama," lubas Kontaveit.

Tema enda ettevalmistus on läinud hästi, viimane lihv on antud kodus. "Pärast Prantsusmaa turniiri, mis lisas mulle enesekindlust ja mängupraktikat, usun, et vorm on hea. See on nii tähtis, võistlusmäng on midagi muud kui treening. Sellega peab harjuma, võistlusrütmi sisse saama. Selle üle on hea meel."

Kontaveiti hooaja algus tõi teatavasti tagasilöögi, kui ta sai vana aasta lõpus treeningul vigastada ning näis, et ka Austraalia lahtised tuleb vahele jätta. Suurturniiril eestlanna lõpuks siiski osales, kuid ühtegi "soojendus"võistlust mängimata ning seetõttu tuli pärast esimest ringi reketid pakkida. Ent järgnes Prantsusmaa-turniir, kus õnnestus end lahti mängida.