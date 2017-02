NBA

Hommikusse nagu ikka veidi NBAd. Läinud öösel peeti seekord vaid kolm mängu. Charlotte alistas 111:107 Brooklyini, Portland 114:113 Dallase ning Houston 128:104 Orlando. Viimasest mängust ka kõige vingem statistika, kui habemiku James Hardeni arvele võidumängus 25 punkti ja 13 resultatiivset söötu. Muide, Harden on jätkuvalt kogu liiga parim sööduandja!

James Harden has 35 games this season with at least 20 pts and 10 ast.#PointBeard 🚀 pic.twitter.com/EOA5XS7aaA — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 8, 2017