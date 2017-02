"Siis nägime televiisorist heal juhul ühte mängu nädalas," meenutas keskkaitsja sajandivahetuse aegu. "See oli midagi erilist, kui Premier League´ile kaasa saime elada - eriti siis, kui Mart Poomi koduklubi Derby mängis. See oli tähtis nii mulle kui kogu riigile."

Intervjuu algab meenutustega eestlase jalgpalluri tee esimestest sammudest, kui ta veel Viljandi tulevikus mängis. Klavan mäletab, et toona ei olnud Euroopa jalgpalli võimalik palju näha, kuid kui see juhtus, oli see suur pidupäev.

Sellest ajast on Klavani südames ka praegune koduklubi. "Liverpool oli loomulikult tuntud meeskond. Neid teati Eestis peamiselt sellepärast hästi, et seal mängis soomlane Sami Hyypia."

Jõudes tänasesse, siis tõdeb 31aastane vutimees, et kohanemisele uues keskkonnas on suuresti kaasa aidanud hea keeleoskus. "Eestis on inglise keel meie teiseks keeleks. Lisaks on paljud seriaalid ja filmid inglise keeles, kust subtiitrite kaudu on hea õppida."

Samuti hakkavad eluoluga seotud asjad tasapisi paika loksuma. "Meil on oma korter ning oleme üha paremini kohanenud, mis on kogu perekonnale väga meeldiv.

Minu vanem poeg käib juba koolis, kuid noorem on veel kodus. Vanem poiss on veidi häbelik, kuid nüüd poole aastaga oskab ta keelt üha paremini ja see teeb elu tunduvalt lihtsamaks."

Kuigi Klavan on juba mõnda aega Inglismaa kõrgliigas mänginud, siis palliplatsil pole veel päris kõik paigas. "Loomulikult on Premier League maailma kõige huvitavam liiga.

Kõik kohtumised on väga intensiivsed ja jõulised. Minu jaoks on kõige raskem olnud kohanemine kohtunikega. Ka Saksamaal oli mäng jõuline, kuid siin liigas on keskkaitsjatele palju rohkem lubatud.

Klavan Augsburgi (#5) särgis. (CHRISTOF STACHE)

Kui see korralikult selgeks saada, kuidas lubatu piires võimalikult efektiivselt tegutseda, võib mängu kõvasti paremaks muuta. Olen selles suunas liikumas."

Üldiselt Eesti koondise kapten siiski naudib väga kõrgel tasemel mängimist ja sellega kaasnevaid väljakutseid. "Võtame kasvõi jõulude aegse mänguperioodi. Ühel päeval tuli mängida Petr Crouchi vastu, kes on üle kahe meetri pikk.

Järgmistel kordadel tulid vastu Jermain Defoe ja Sergio Agüero, kes on kõik maailmaklassi ründajad ja kelle järgi oma mängu kohandada tuleb. Iga mäng on sootuks erinev ja äärmiselt keeruline."

Samuti polnud eestlase jaoks kontimurdev tihe mängugraafik, kuigi omaette energiat võttis seegi. "See oli minu jaoks midagi uut," meenutas Klavan aastavahetuse perioodi.

Klavan kohtumises Manchester City vastu. (Phil Noble)

"Graafik oli päris tihe ja see oli esimene kord minu profikarjääri jooksul, kui mul tuli mängida kaks kohtumist vähem kui 48 tunni jooksul - see oli midagi erilist. Kõige raskem oli selle juures just mentaalne, mitte füüsiline pool."

Selleks, et Liverpooli pallurid pidevalt parimas võimalikus konditsioonis oleks, nähakse võistkonna juures ka kõvasti vaeva. Klavani sõnutsi pole mänguväliselt toimuv tema karjääris kunagi nõnda kõrgel tasemel olnud.

"Olukord on võrreldes varasemaga sootuks teistsugune, eriti sellest vallas, mis puudutab toitu. Meil on väga hea toitumisspetsialist, kes teab täpselt, mida, millal ja kui palju süüa. Meil on pidevalt ligipääs igasugusele sporditeaduse infole ning suurepärane arsti- ja treeneritebrigaad.

Kui ma oma jalgpalluriteed alustasin, siis olid asjad sootuks teistsugused. Toona polnud selliseid teadmisi, kuid nüüd on asjad kõvasti edasi läinud."

Jürgen Klopp on Ragnar Klavanit päris julgelt usaldanud. (Phil Noble)

Hea füüsiline vorm on ka Jürgen Kloppi üheks suurimaks nõudmiseks ning see on ka peamine põhjus, miks kõik selles vallas tipptasemel olema peab.