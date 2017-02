Möödunud nädalal kaksikute isaks saanud maadelja Ardo Arusaar teatas, et vaikselt hakkavad uued ilmakodanikud kodus harjuma.

"Kõik on hästi läinud siiamaani, ei kurda," rääkis Eesti tippmaadleja esimestest muljetest. "Oleme praeguseks olnud kolm-neli päeva kodus. Üritame asjad rahulikult paika saada."

"Ütleks, et suhteliselt rahulikud on, vähemalt siiani," kirjeldas Arusaar pisikest poissi ja tüdrukut, kelle nimeks said vastavalt Albert ja Aliis.