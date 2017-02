Homme Hochfilzenis algaval laskesuusatamise MMil on avapäeval kavas segateatesõit, kus eestlastest lähevad rajale Kadri Lehtla, Johanna Talihärm, Rene Zahkna ja Kauri Kõiv.

Koondise laskmistreener Indrek Tobreluts ütles päev enne starti, et loomulikult läheb iga sportlane maksimaalset tulemust tegema, kuid kõik koondislased püsivad kahe jalaga maa peal.

"MK-hooajaga on meie positsioon maailma laskesuusatamises üsna selgeks saanud. Teatesõitudes tahaksime jõuda 20 hulka. Tahan rõhutada, et keegi ei ole talve senise käiguga rahul, kuid raske on loota, et asi üle öö paremaks muutub," selgitas Tobreluts.