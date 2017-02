Jää ja piigid

Murakas hoidis Alpides toimunud aasta avarallil silma peal polaarjoone taga Rovaniemis, kus organiseeris lumistel teedel ralliautodega kihutamise elamusüritust. Et täna algav Rootsi ralli peetakse taas vahvas talveilmas, on mees igati paslik selgitama lumel või õigem oleks öelda jääl kihutamise nüansse.

"Talvel sõitmise spetsiifika on see, et kui palju jääd tee peal on," rõhutab Murakas. Võtmeküsimus on ralliautodele alla kruvitavate 380 naastuga rehvide (vastu)pidavus. "Kui on külma kümne kraadi ringis (nädalavahetuseks ennustatakse 3-10 kraadist miinust – toim), siis pole jää veel nii kõva, et piik ei läheks läbi aga teiselt poolt pole ka nii pehme, et see piiki kinni ei hoiaks. Kui on olud soodsad, siis on pidamine raju! Sellest johtuvalt lähevad ka kiirused väga suureks. Me sõidame Lõuna-Eestis rallil samu kiiruskatseid talvel piikidega kiiremini kui suvel kuiva kruusa peal," nendib rallilegend. "Kihvt on sõita naastrehvi ja hea jääga!"

Probleem on Rootsis aga ilmselt selles, et kuigi nähtud pildid on maagilised, siis tegelikult loksus võistluspaigas alles nädal tagasi sulavesi.

Pidamine kiire kaduma

"Arvata on, et külm on ikkagi nii hilja tulnud ja jääkiht eriti paks pole. Eks teisel läbimisel on roopapõhi juba kruusa täis ja see hakkab rehvide peale. (Rehvivahetuste vahel) on kiiruskatsekilomeetreid kindlasti üle 50 ja kui pead põrutama mööda külmunud kruusa, siis ega viimaseks katseks piike enam väga palju all pole," selgitab Murakas.

Igapäevaselt rehvindusega tegeleva Muraka sõnul ei saa tavaliikluses kasutatavaid naastrehve võistlusauto omadega kuidagigi võrrelda. Küsimus on konstruktsioonis, piikide kolmekordses arvus ning palju need rehvidest välja piiluvad.

"Sõltub rehvitootja valikust, et kui sügavale või madalale üks nõel naastutatakse – on see 15 sentimeetrit rehvi sees ja 5 väljas või vastupidi. Pehmel ja lumisel teel on selge, et mida pikemalt on naastud väljas, seda parem on pidamine. Aga kui kruus teepõhjast välja tuleb, siis seda kiiremini tulevad need naastud rehvist välja ja pidamine kaob. Kompromisside küsimus, aga see on samas hästi oluline, sest kui lähed pikkade naastudega kolmekatselisele ringile, siis esimesed kaks võid võita, aga kolmandal enam pidamist pole ja kaotad kogu selle aja uuesti tagasi."

Vähemalt üks peaks olema aga kindel – ilmaennustus lubab terveks nädalavahetuseks külmakraade ehk mulluse ralliga sarnast olukorda, kus üheksa kiiruskatset tuli liigsoojade ilmade tõttu sootuks ära jätta, ei tohiks tekkida. "Kruus tuleb muidugi välja, aga kaks läbimist kestab tee ikka ära. Et sõitjatel on kehv ja rehvid kuluvad, see ralli toimumist ei sega," muheleb Murakas.

Ei takista vallid

Hiljutine sula tähendab ka, et tõenäoliselt ei näe me tänavu Rootsis "valli toetamist". Tegu on rallislängiga, mis sisuliselt tähendab seda, et teed palistavad tihked lumevallid, millelt sõitjad saavad tuge otsida, kui kurvi läbimise kiirus hooletult suureks läks – väike müks vastu lumeseina ja auto vaatab teele jälle otse. Kuigi tegu on talverallide klassikalise sõiduliigutusega, ei pruugi selle puudumine olla sugugi halb uudis, sest ka kõige õrnem seinariivamine võib auto keret kahjustada ja kuna tänavuse hooaja eel suurendati märgatavalt autode aerodünaamika rolli, on igal puuduval jupil senisest suurem mõju masina edasisele juhitavusele. "Me ju teame, et näiteks F1 masin ei sõida ilma esitiivata ju kuhugi kiiresti," nendib Murakas. Monte Carlos suutis näiteks Toyota teine piloot Juho Hänninen vaatamata auto tagaosa kannatada saamisele kiiresti edasi sõita, aga samas oli tegu kulgemisega kitsastel mägiteedel ja Rootsi metsade vahel näidatava kiirusega pole see kuidagi võrreldav.

Mida tähendab kõik eelnev Tänaku võimalusi silmas pidades? Kuna Monte Carlos tegi meie esipiloot enda kohta enneolematult hea tulemuse, saab ta aasta teisele rallile stardi kolmanda mehena tiimikaaslase Sebastien Ogieri ja põhjanaabri Jari-Matti Latvala järel. Ehk tee peaks tema jaoks veel kenasti jääs olema ning pidamine rehvidele igati sobiv. Samas pole eessõitjad jõudnud veel sisse sõita eriti selget sõidujoont, mida järgides ilmeksimatult ja kiiresti finišisse jõuda.

"Ideaalse stardikoha määravad ikka konkreetselt antud hetke olud," nendib aga Murakas, et see kõik on puhas spekulatsioon ja tõde selgub alles iga kiiruskatse stardijoonel. Pealegi ei ole need 380 naastu ikka mitte nii kulutavad ühti: "Arvan et esimesel kümnel sõitjal suurt vahet ei tohiks olla."

Summa summarum – Murakas ennustab, et Tänaku tõenäosus karjääris esmakordselt teist etappi järjest poodiumile tõusta on tugev 75 protsenti. "Kolm neljandikku - see ei ole konkreetne matemaatiline tehe vaid loogika ja emotsiooni pealt hinnatud. Ott on ka ise öelnud, et talle sobivad sellised kiired teed rohkem kui 2.-3. käiguga punnimine."