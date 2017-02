Maailmas pole palju jalgpallureid, kes on suutnud 19aastaselt Inglismaa kõrgliiga ukse jalaga maha lüüa ning teatada: olen väravavahtide õudusunenägu, kartke mind! Jaanuaris Manchester Cityga liitunud ründaja Gabriel Jesus on kuulsa vutilinna oma fantastiliste esitustega pahviks löönud, sest kolmes Premier League’i kohtumises on brasiillane löönud kolm väravat ning andnud kaks väravasöötu.

Jesus liitus Cityga Sambamaa klubist Palmeiras ning tunamullu valiti ta Brasiilia meistrisarja parimaks uustulnukaks. Tegelikult omandas Albionimaa tipp ründaja mängijaõigused mullu augustis, kuid City lasi tal Palmeirasega hooaja lõpetada.

Gabriel Jesus võitis Palmeirasega Brasiilia meistritiitli. (PAULO WHITAKER)

Jesus on City mänguskeemile ideaalne

Teiste seas ka Barcelonat köitnud Jesust ostes teadis City peatreener Pep Guardiola, et tegemist on Lõuna-Ameerika ühe suurema talendiga, kes on end tõestanud ka rahvusvahelises jalgpallis. Nimelt on Jesus Brasiilia koondises löönud kuue mänguga neli väravat ning võitis mullu Rios kaasmaalastega OM-turniiri.