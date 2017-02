Kas kolmanda seti 5:2 eduseisul võisid mõtted juba võidul olla? Kontaveit lükkab säärase spekulatsiooni kindlalt ümber. "Vastastel olid rusikad püsti terve mäng, oli näha, et nemad väljakult niisama ära ei lähe," lausus meie esinumber, kes kõigest 40 minutit enne paarismängu algust võitis üksikmängus kahes setis Serbia esinumbrit Nina Stojanovici. "Me ei jäänud midagi ootama. Mängisime 5:2 pealt kolm tasavägist geimi."

Täna on Eesti vastaseks Iisrael, kellele aasta eest 0:3 kaotati, ning homme Bulgaaria. Kas edasi läheb kergmaks või raskemaks? "Kergemaks ei lähe;" arvab Kontaveit. "Ranking 200-250, ma ei usu, et see vahe seal nii suur on, kõigiga tuleb korralikult mängida."