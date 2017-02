Eesti tennisenaiskond alustas kodust Fed Cupi turniiri ülivalusa 1:2 kaotusega Serbiale. Emotsionaalselt raskeks teeb tolle allajäämise tõik, et paarismängu kolmandas setis juhtisid Maileen Nuudi - Anett Kontaveit serblannade vastu 5:2, kuid langesid lõppeks 5:7 (kogu matš 4:6, 6:1, 5:7). Naiskonna treener-kapten Märten Tamla oli mängujärgsel pressikonverentsil mõistagi sama löödud nagu tüdrukud isegi. "Võit polnud mitte ainult ühe punkti, vaid reaalselt kolme sentimeetri kaugusel," toonitas ta. "Vastane lõi matšpalli teise servi pool palli joone peale. Aga see on sport, midagi pole teha. Kahju," ohkas Tamla. "Aga tüdrukuid saan ainult kiita. Nii nagu ma lubasin, et oodake paarismängu. Meie tüdrukud mängivad väga kihvtilt paari. Usun, et sellega saavad kõik nõustuda, et oli väga kõrgetasemeline mäng."

Kuidas seda tasavägisust seletada, kui vastastel oli kaks maailma esi200 mängijat, meil aga 16aastane tüdruk, kel polegi WTA edetabeli reitingut? "On üks selline nali, et mis on kõige lähem ala tennisele? Vastus on naiste paarismäng. Nii võibki seletada. Naiste paarismäng pole sama, mis üksik. Seal pole mõtet üksikmängu edetabelikohti vaadata. See on täiesti ettearvamatu."

Kolmanda seti allakäigu kohta (Eesti kaotas eduseisul 5:2 viis geimi järjest) sõnas Tamla, et kõrvalt polnud seisuni 5:5 mingeid ohumärke näha. "5:2ni tulid õnnelikud punktid meile, sealt alates kahjuks mitte. Ei tunnetanud, et tase oleks langenud. Mina ütlesin tüdrukutele, et mängime samamoodi edasi. Koguaeg oli eesmärk julgelt ja aktiivselt mängida ning vahel võrguski käia."