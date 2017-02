9. veebruar on ilmselt kaua oodatud päev nii mõnelegi spordisõbrale, sest alguse saab ülipõnev laskesuusatamise MM Hochfilzenis. Esimesel võistluspäeval on kava segateatesõit ning võistlustules ka Eesti nelik. Lisaks jätkatakse Tallinnas toimuvat Fed Cupi. Lisaks mahub päeva veel väga palju intrigeerivaid ja vahvais spordihetki. Kõige kursis olemiseks on parim koht Õhtulehe otseblogi, püsige lainel!