Korvpalliliigas NBA pole praegu pikim võitude jada LeBron Jamesi Cleveland Cavaliersil ega Golden State Warriorsil. 12 järjestikuse võiduga troonib tabelit hoopis Miami Heat, kes oli põhihooaja ekvaatoril idakonverentsi selge kehvik.

14. jaanuaril teenis Heat Milwaukee Bucksi vastu hooaja 30. kaotuse, kuid seejärel on järjepanu alistatud näiteks nii läänekonverentsi tipud Houston Rockets kui Warriors ning idas play-off kohta hoidvad Atlanta Hawks ja Chicago Bulls.

Heat’i võiduseeriat on aidanud pikemaks venitada ka tõik, et viimasest tosinast kohtumisest on tervelt kaheksa mängitud kodus. Lisaks on Erik Spoelstra hoolealused näidanud külma närvi: kõik viis lõpuminutitele läinud matši on Heat võitnud.

Erik Spoelstra. (JONATHAN DANIEL)

Spoelstra firmamärk