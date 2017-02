Eesti Curlingu Liit valis hiljuti uueks presidendiks Rainer Vakra, kes allkirjastas maailma alaliiduga täna lepingu 2018. aasta EMi korraldamiseks Tallinnas.

Ühtlasi invaspordi liitu juhtiv Vakra ütles, et on Eesti curlingueluga piisavalt hästi kursis invacurlingu kaudu. "Invasport ja invacurling on teinud väga head koostööd, kokkupuutepunkt on olemas nii maailma mastaabis kui ka Eestis," selgitas Vakra oma liitumist curlinguliiduga.

Nõnda on ta hoidnud end kursis ka EMi taotlemise protsessiga: "Võistlusele tuleb osalema üle 300 inimese, üle maailma jälgib seda 15 miljonit inimest. Need arvud räägivad iseenese eest. Suur aitäh tuleb öelda Tallinna linnale - ilma Tondiraba jäähallita poleks sõna otseses mõttes võimalik sellist üritust läbi viia."

Mida rääkis alajuht Eesti curlingumängijate nii EMi kui ka lähiaja eesmärkidest, vaata juba videost!