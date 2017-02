Eelmisel nädalal lõppenud Eesti curlingumeistrivõistlustel tuli naistest pingelise heitluse järel mänguvõitudega 5:4 meistriks Team Turmann, mis loodab kapten Marie Turmanni sõnul jõuda ka 2018. aastal kodus peetavale EMile.

Ent seal Eestit esindav võistkond selgub alles tuleva aasta meistrivõistlustel. "Kindlasti lisab EMi saamine indu. Arvan, et hakkame veel rohkem trenni tegema, sest kodus on hea Eestit esindada. Suureks abiks on perekondade-sõprade tugi," kiitis Turmann.

Milline on eestlaste võimalus sekkuda suurde mängu? "Tuleb palju tööd teha. Et võistkond, keda nüüd napilt võitsime (Team Mölder, tõsi, naiste seas osaleski Eesti meistrivõistlustel ainult kaks võistkonda - toim) sai eelmisel EMil pronksmedali (B-divisjonis - toim), siis kindlasti on ka meil võimalus sinna jõuda, kui palju pingutame ja hästi mängime."

Turmann püüab koos Harri Lillega jõuda segapaarismängus järgmise aasta taliolümpiale, kuid ta kinnitas, et üks ei sega teist ja ta jõuab mõlemat võistkonda esindada. Kas Turmann peab tähtsamaks olümpiakohta või EMi, vaata juba videost!