Kõik mehed tunnistasid justkui ühest suust, et tegemist on äärmiselt auväärse tunnustusega.

Mul isiklikult on väga suur au olla lisaks veel kolmele sõudjale, sama autasu vääriline sellise härrasmehe nagu Lembit Ulfsakiga, kes on väga legendaarne inimene Eesti teatrimaastikul.

Tunnustus on sportlasele alati suur asi. Sportlase isiklik motivatsioon on üks asi, aga see kui palju väljastpoolt meie tegemisi tunnustatakse ja tähele pannakse on väga tähtis.

Kui teha sporti niisama pulli pärast ja see kedagi ei huvitaks, siis on ka sportlasel tunduvalt raskem. Kahtlemata väga suur tunnustus meile ja annab kindlasti indu juurde."

Praegu viibib Taimsoo koos Rajaga treeninglaagri Itaalias, kus hooajaks korraliku põhja laotakse. "Käisime Allariga siin just suusatamas ja väga hea trenn oli. Tegime kaks tundi ja natuke peale, väga mõnus siin hõredamas õhus."

Allar Raja (vasakul) ja Kaspar Taimsoo (Tiina Kõrtsini)

"Eks on ikka hea meel selle tunnustuse eest," oli Allar Raja samuti teenetemärgi üle selgelt rõõmus. "Püüan vääriliselt edaspidi käituda ja elada, et otsus oleks ikka õigustatud.

Ega see eriliselt tähtis polegi (autasu saamine), aga sisemiselt tekitab hea tunde. Spordiala mõttes on aastaid tööd tehtud, vaeva nähtud, Eesti head nime välismaal esindatud ja riiki tänu sellele tutvustatud. Kui riik ja president seda omalt pool heaks kiidavad ja ordeniga autasustavad siis see on igal juhul hea märk.

Püüan edaspidi käituda selle ordeni vääriliselt, et olla aumees. Kui midagi luban, siis püüan selle ka täita. Olen treeningkaaslastele lubanud, et annan endast parima, olla väga heas vormis, kuna tegemist on suurema paatkonnaga, siis püüan seda ka kõike ka täita.

Kui keegi tuleb minult küsima, siis saan öelda: "Jah, olen andnud endast parima." Võib-olla seda see tunnustus tähendabki - enda sõnade ja tegude kaal tõuseb."

Raja usub samuti, et laager Itaalias on igati meeldiv. "Täna oli kuidagi eriti hea rada. Õhtul, veel enne kui päike loojub, tuleks ka midagi korda saata.

Treeningtingimused on siin väga mõnusad ja lumeolud küllaldased. Siin on oluliselt mugavam mahtu teha kui Eestis, kasvõi kaks nädalat ja saab korralikud numbrid."

Neljasest paatkonnast ainsana soojas kliimas harjutav Andrei Jämsäle tuli teade teenetemärgist vahest et kõige ootamatult. "Hommikul tuli see minu jaoks üllatusena, kui üks tuttav sõnumi saatis ja õnne soovis. Esialgu ei saanudki aru, mille puhul ta mind õnnitleb, mul tuleb ju sünnipäev alles mitme päeva pärast.

Kui küsisin, et mille puhul, siis ütles mulle. Sel hetkel ei saanudki segaduses aru, mis emotsioon on, aga kindlasti meeldiv. Kui hakkasin pärast seda lugema ajalehtedest, siis sain aru kui suur tunnustus see on.

Hommikul oli raske midagi arvata, aga praegu on kindlasti hea meel, et saavutatu paljudele korda läheb. See on üldse hea, kui tehtu ei paku ainult endale rõõmu, vaid ka teistele. Teenetemärk on väga kõrgel tasemel tunnustus.

Üldiselt on igasugune tunnustus tore. Isegi kui tänaval tuleb keegi täiesti tundmatu ja ütleb "aitäh". Need hetked soojendavad südant.

Andrei Jämsä paremal ja Tõnu Endrekson (Jörgen Norkroos)

Hispaanias Sevillas põhja laduval sõudjal on hetkel ettevalmistus sujumas. "Võib öelda, et hästi läheb. Hakkan vaikselt oma eesmärkideni jõudma ja vormi tagasi saama.

Ilmastik on siin kindlalt soe ja saab iga päev hästi trenni teha. Isegi kui tuult on võib-olla natuke rohkem ja lainetab, siis veepeal saab ikka käia. Või jalgrattaga sõita ja teha pikki treeninguid.

Ei ole tüütu ja organismile on see säästlik. Sügisel ei saanud väga palju treeningutele pühenduda, sest olid igasugused vastuvõtud ja vorm hakkas kaduma. Sellepärast saigi selline otsus langetatud, et siin treenida."