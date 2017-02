Dhers lisab omalt poolt: "Dave näitas, et unistused võivad päriselt tõeks saada. Ta avas meie jaoks ukse, et saaksime elada sellist elu, nagu praegu elame. Meie ala uued tegijad ei kohtu temaga kunagi, kuid nad on BMXi juures just tänu Dave’ile."

Dave Mirra 2007. aasta Simple Sessionil. (KAAREL TIGAS)