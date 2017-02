Täna Šveitsis, Nyonis toimunud Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) juhatuse istungi järel kinnitas president Aleksandr Ceferin, et Euroopa nõuab 2026. aasta MM-finaalturniirile 16 kohta.

Maailma jalgpalliliit (FIFA) otsustas jaanuari alguses, et 2026. aasta MMiks laiendatakse finaalturniiril osalejate arvu 32-lt 48ni. Praegu on Euroopal 13 kohta, uue formaadi puhul nõutakse FIFAlt kvoodi kolme võrra suurendamist.

Lisaks soovib UEFA, et loosimisel tagataks, et kõik 16 Euroopa koondist kuuluksid erinevatesse alagruppidesse. Ceferin märkis, et mõlemad soovid on realistlikud ja et kõigi 16 Euroopa esinduse teise ringi jõudmine (selleks tuleb kolmeliikmelises alagrupis mahtuda kahe parema sekka - toim) on tema suur soov.