Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Manchester City uus ja kuum ründaja Gabriel Jesus tähistas eelmisel nädalavahetusel Swansea City'le 90. minutil löödud 2:1 võiduväravat telefonikõne matkimisega.

Nüüd on selgunud, et see oli žest meenutamaks oma endisele tüdruksõbrale tolle rahahimu. "Saatsin väravat tähistades sõnumi oma ekstüdrukule, kes ei vastanud mu kõnedele, kui mängisin Palmeirases, aga saatis kohe sõnumi, kui liitusin Manchester City'ga," rääkis Jesus.

19aastase Jesusi palk tõusis klubivahetusega mitu korda.

Gabriel Jesus matkib väravat tähistades telefonikõnet. (Jason Cairnduff)