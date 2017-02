Liverpooli jalgpalliklubi pikendab lepingut poolkaitsja Adam Lallanaga, kes hakkab teenima 170 000 eurot nädalas. Kuupalgaks teeb see 680 000 eurot.

Lallana seob end Ragnar Klavani koduklubiga kuni aastani 2021. 28-aastane poolkaitsja liitus Liverpooliga 2014. aastal, seni esindas inglane Southamptonit. Tänavu on ta 23 mänguga löönud seitse väravat. Inglismaa koondise eest on kirjas 29 matši ja kolm väravat.

Fans divided on news of Adam Lallana's impending new contract https://t.co/G25oiKj1BM pic.twitter.com/Q2w4YKl0fh