Pisipojale mõtlev Tänak ihkab ideaalset rallit ()

Põhjus peitub Monte Carlo ralli heas tulemuses – libedatel mägiteedel jõudis eestlane vaatamata mehaanilistele viperustele finišisse kolmanda kohaga. "Monte oli hea etapp. Pean tunnistama, et me isegi ei oodanud nõnda kena punktisaaki kui lõpuks saime. Oleksin olnud rahul ka neljanda või viienda kohaga, sest see on üks mulle kõige vähem meeldivaid rallisid," rääkis Tänak eile pressikonverentsil. "Aga nüüd on korralikud punktid kotis ja nõnda on hea Rootsis starti tulla."

Aasta teine MM-ralli Rootsis on alanud – Ott Tänak sai Karlstadi jäisel paarisrajal kirja neljanda aja. Õige hoo saab võidukihutamine sisse täna ja meie esisõitja on stardis kõrge koha mõtetega.

Tegelikult on võistlus Rootsis juba antud – lisaks publikukatsele peeti eile ka ametlikku testisõitu, mis kohati võttis jandi mõõtmed. Et talvistes oludes peetaval rallil on arvel iga rehvipiik, otsustasid mitmed sõitjad, sealjuures Tänak ja tema maailmameistrist meeskonnakaaslane Sebastien Ogier, kihutada vaid ühel läbimisel ja edasi rattavarje säästa. Nõnda sai prantslane kirja alles 17. aja, Tänak oli 8., kaotust Mads Östbergile kogunes 4,5 sekundit.

M-Sporti kolmikvõit?

"Ma ei ole kindel, kui palju see katse näitas, sest Sebastien ja Ott eriti ei pingutanud. Samas peab kiireim olemiseks jätkuvalt kiirelt sõitma," vahendas Östbergi sõnu Autosport.

Tegelikult ongi mitmed rahvusvahelised rallieksperdid sel nädalal spekuleerinud, et needsamad kolm pilooti – Tänak, Ogier ja Östberg – võiks moodustada ralli kokkuvõttes ka esikolmiku. Seni karjääri jooksul viis korda Rootsis poodiumile tõusnud norrakas esindab küll Adapta nimelist eratiimi, ent sõidab samuti uhiuue Ford Fiesta WRC masinaga ehk see tähendaks M-Sporti meeskonnale sisulist kolmikvõitu.

Põhjust selleks optimismiks annab Fiesta Monte Carlos näidatud võimsus. Prantsuse veebikanal TV16 mõõtis Alpides toimunud võidukihutamisel autode tippkiirusi ning kui rallil teise koha saanud Jari-Matti Latvala Toyota undas telekaamerast pööretepiirajas mööda 202 km/h, siis Ogier pigistas oma Fordist välja 209 km/h. Vahe ei pruugi tunduda suur, ent kui see kandub üle ka tunduvalt väledamale Rootsi etapile, hakkavad edusekundid kogunema.

Näiteks laupäeva hommikul ootab sõitjaid ees 31kilomeetrine Knoni kiiruskatse, millest kõvasti üle poole sõidetakse ralliajakirjanik Colin Clarki hinnangul viienda või kuuenda käiguga ehk parempoolne pedaal on pilootidel põhja surutud. Miinuskraadid peaks garanteerima, et tee on korralikult jääs ja see omakorda, et naastrehvide abiga sõidavad ralliässad otsekui asfaldil.

Lust sõita

Tänakule see istub: "Saan taas öelda, et tegu on ühe mu lemmikralliga, eriti tänavu, kui on lisandunud mõned eriti kiired katsed. Need tunduvad väga sujuvad ja peaks olema lausa lust seal sõita."

Täna on Rootsis kavas seitse, homme seitse ja pühapäeval kolm kiiruskatset. Eesti ralliäss prognoosib, et ilma poolest peaks terve nädalavahetus olema sõitjatele üpris meeldiv. "Hetkel tunduvad teeolud päris kenad. Veidi jääd, veidi lund, mis on palju parem seis kui mullu (üheksa katset jäi sooja ilma tõttu ära – toim). Veidi tunneme puudust teed palistavatest vallidest, mis annaksid veidi turvatunnet, aga metsade vahel on ikkagi päris kena.

Võib-olla tuleb lihtsalt mõnel teisel katseringil veidi rohkem rehvide eest hoolitseda, sest paratamatult tuleb kruus teepõhjast välja ja nende uute (võimsamate) autodega võib rehvikulumine olla varasemast kõrgem. Aga see saab selgeks alles ralli käigus."

Lustlikud mõtted tiirlevad ka Tänaku peas, sest möödunud nädalavahetusel nägi ilmavalgust tema ja kaasa Janika teine laps. Tütar Mia sai väikese venna. Rallimees nentis Delfile, et paratamatult ekslevad mõtted ka rallivälistele teemadele: "Jah, ega lapse sündi naljalt peast välja saa, kuigi kokkuvõttes tuleb need asjad ikkagi lahus hoida."