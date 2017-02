Tennise Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni esimese grupi turniiril võitis Eesti 2:1 Iisraeli. Teist päeva järjest sai otsustavaks paarismäng (eile kaotas Eesti 1:2 Serbiale), kus Anett Kontaveit ja 16-aastane Maileen Nuudi eilse vea parandasid ja võidu koju tõid.

Esimeses üksikmängus kaotas Valeria Gorlats 1:6, 5:7 Deniz Khazaniukile, kuid esireketite vastasseisus oli Anett Kontaveit 6:4, 6:3 parem Julia Gluškost. Otsustavas paarismängus läksid väljakule Kontaveit ja Nuudi, kolmes setis võideti Iisraeli paari 5:7, 7:5, 6:3. Teist päeva järjest lõppes matš vaevalt enne keskkööd. Otsustavas setis tuli Eesti välja 0:3 kaotusseisust.

Eesti alagrupis on Serbial kirjas kaks võitu, Bulgaaria ja Eesti on ühe võidu peal, Iisraelil on tabelis kaks kaotust. Tänase võiduga kindlustas Eesti alagrupis vähemalt kolmanda koha, eile ka Bulgaariale kaotanud Iisrael jääb viimaseks ning Serbia lõpetab kindlasti esimesena. See tähendab, et laupäeval peab Serbia play-off-matši pääsuks Maailmaliiga üleminekumängudele ning Iisrael omakorda play-off'i, mille kaotaja langeb järgmiseks aastaks FedCupi teise gruppi.

Homme kell 17 kohtub meie naiskond alagrupi teise koha matšis Bulgaariaga - nagu öeldud, ülespoole tõusmise või allapoole langemise suhtes sel enam tähtsust ei ole.