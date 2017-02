Kuidas rõõmustada üht Inglise last? Näita talle mõnd kohalikku jalgpallistaari!

Säärase järelduse võib teha allnähtavast videost, kus Arsenali ja Inglismaa koondise ründaja Theo Walcott külastas Londonis asuvat Brecknocki algkooli. Nende laste eilne päev, kui mitte kogu nädal või kuu, oli igatahes kordaläinud.

Nice to meet everyone at Brecknock Primary School this afternoon 😂 pic.twitter.com/Xhgikgg7ZA