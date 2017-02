Eilse laskesuusatamise MMi segateatesõidu võitis küll Saksamaa, kuid suurima tähelepanu tõmbasid endale prantslane Martin Fourcade ja venelased Anton Šipulin ning Aleksander Loginov. Paraku mitte positiivsete saavutustega.

MK-sarja valitseja Fourcade'i nädalaid kestnud avalik näpunäitamine Vene sportlastele seoses Richard McLareni dopinguraportiga võttis uue mõõtme eilsel võistlusel. Esiteks sõitis Fourcade (kogemata) vahetusalas pikali äsja rajalt tulnud Loginovi, mis tekitas palju eriarvamusi.

Also: we'd like to offer you another perspective and angle of the events of the third exchange in today's #hochfilzen2017 mixed relay: pic.twitter.com/4nrBVvkN3P