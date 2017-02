Tema sõnul on Otepää viimane võimalus enne Lahti suusaalade MM-i võistelda sarnases kliimavööndis, sarnase raskusastmega, samas ajavööndis ja sarnastel võistlusaladel. „MM-i kontekstis võib ka tulemustest päris palju välja lugeda. Kes siin teistest üle on, omab häid võimalusi saabuval tiitlivõistlusel,“ lisas võistluskomitee esimees.

Otepää MK võistluskomitee esimehe Vahur Leemetsa sõnul ootab suusasõpru tõeline maiuspala. „Olen osalenud kõikide Otepää MK-de korralduses ja nii võimsat rivistust varasemast ei meenu. On näha, et kõik tiimid tulevad siia parimas võimalikus koosseisus,“ rääkis Leemets pressiteate vahendusel.

Otepääl asub Maailmakarika sarja üldarvestuse esikohta kindlustama Martin Johnsrud Sundby Norrast, kes on karjääri jooksul võitnud 27 etappi. Tema üheks peamiseks rivaaliks on tänavu Tour de Ski’l võidutsenud venelane Sergei Ustjugov, kes on üldarvestuses teine.



Poodiumi kõrgemale astmele soovib kahtlemata jõuda ka sarja üldarvestuse kolmas, Matti Heikkinen Soomest. Meie põhjanaaber on näidanud varasematel etappidel head minekut, kuid võiduarve on tal sel hooajal veel avamata.