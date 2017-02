Norra Olümpiakomitee teatas täna, et olümpiavõitjast suusataja Therese Johaug jääb võistlusradadelt kõrvale kuni selle aasta 18. novembrini.

Ühtekokku määrati Johaugile, kelle organismist leiti keelatud ainet klostebool, 13 kuu pikkune võistluskeeld, kuid see jõustus juba möödunud aasta 18. oktoobril. Sportlase väitel sattus aine tema kehasse Trofodermini nimelise huulekreemi kaudu, millega ta ravis oma päikesepõletatud huuli.

"Olen rahul, et komitee nägi, et ma ei kasutanud huulekreemi sooritusvõime parandamiseks," lausus Johaug pressiteate vahendusel. "Niisamuti rõõmustab mind see, et komitee leidis, et mul polnud mingit põhjust kahelda koondise arsti nõuannetes.

Mõistan, et dopingureeglid peavad olema ranged, ent sellegipoolest tundub karm olla 13 kuud võistlustelt eemal kõigest huulekreemi kasutamise tõttu. Mõtleme järgnevatel päevadel koos advokaadiga, mida edasi teha."