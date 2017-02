Ajaleht The Sun, mille ca 1,8 miljoniline tiraaž on suurbritannia igapäevastest ajalehtedest suurim, ei ole edaspidi oodatud Liverpooli jalgpalliklubi mängudele, treeningutele ning pressikonverentsidele, vahendab BBC.

The Suni ja terve Liverpooli linna vimm on vindunud juba peaaegu kolm kümnendit. 1989 aastat 96 inimelu nõudnud Hillsborough staadioni tragöödia järel avaldas ajaleht loo pealkirjaga "Tõde", kus väitis, et Liverpooli fännid röövisid surnutelt väärisasju, urineerisid vigastada saanud inimestele appi tõtanud politseinike peale ning olid ise õnnetuse põhjustamises süüdi. Hilisemad uurimised on need väited ümber lükanud ning Sun sattus seetõttu terves Liverpoolis põlu alla.

Linnarahva survele vandus lõpuks alla ka Liverpooli klubi, kes andis täna teada, et ajalehe töötajaid enam meeskonna üritustele ei akrediteerita. Uudis tehti teatavaks suurema tseremooniata ja rohkem kommentaare jagamata.

Küll aga oli otsuse järel oma sõna sekka öelda The Suni ametlikul esindajal: "Me ei saa kustutada juba tehtud kahju, ent soovime astuda linnaga dialoogi ja näidata, et meie ajaleht austab Liverpooli elanikke. Klubipoolne ajakirjanikele ligipääsu keelamine on halb nii fännidele kui ka kogu jalgpallile."