Laskesuusatamise MMi esimese individuaaldistantsi, naiste sprindi, võit kuulus tšehhitar Gabriela Koukalovale. Eestlannadest oli parim Johanna Talihärm, kes kaotas kolme eksimusega 3.17,3 ja sai lõpuks 87. koha.

"Kolme trahviga ei saa rahule jääda, olgugi, et need oli vaid napid möödalasud. Keskendumine kadus ära. Mul oli ka pealelaskmisel probleeme, aga arvasin, et sain need lahendatud. Ju jäi ikkagi ebakindlus sisse," võttis piiga soorituse kokku.