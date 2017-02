Kuopio Palloseura reis Eestisse lõppes treeningmängus Tallinna Levadiaga tehtud 0:0 viigiga. "Natukene imelik oli mängida," nentis koduses saalis võõramaa klubi särki kandnud KuPSi ründaja Ats Purje. Viimased kaks hooaega Nõmme Kaljut esindanud Purje liitus tänavu taas klubiga, mis oli tema koduks aastatel 2012-14. "Elan kõrvalkorteris, sest vana oli juba võetud,“ naeris tallinlane, et sisuliselt on ta Soomes tagasi oma vanas elurütmis. Seda ka sportlikult: "Paar nädalat läks aega, sest sealne kunstmuruhall on hästi kõva pinnasega, sellega pidi harjuma." Kui viimane hooaeg Sergei Frantsevi käe all pidi Purje oma mänguga mahtuma üpris kindlatesse raamidesse, siis KuPSis on tema roll vabam. "Suudan ründes mängida nelja positsiooni ja see annab meeskonnale palju juurde," rääkis ründaja, "Olen mänginud veidi teistsugust positsiooni – ründavat poolkaitsjat – ja täna oli esimene kord ründes olla, sest põhimeest polnud kohal. Aga muidu võib öelda küll, et roll on vabam kui mõnel varasemal aastal." Tänase mängu esimesed 20 minutit kuulusid täielikult KuPSile, edasi läks asi tasavägisemaks ja matši parim võimalus kuulus sootuks Levadiale. (Stanislav Moškov)

"Mängin, kus on kasulik. Praegu tundub, et seda pigem ründaja all, aga eks ole näha, sest igaüks tahab saada põhisse ja kas see põhikoosseisu koht üldse kindelgi on." Seni on 31aastane Purje igatahes kõigis kolmes ametlikus mängus – Soome karikasarja kohtumistes – KuPSi algrivistusse kuulunud, ent alati pingile puhkama võetud. Kohtumises Levadiaga sai ta esimest korda sel hooajal kirja 90 minutit.

Mänguajast tähtsamgi on Purjele mänguga kaasnenud emotsionaalne laeng. "Natukene raske on, sest pere elab veel Eestis," nentis ründaja. "Nüüd saangi paariks päevaks siia jääda. Praegu käimegi nii, et kuus korra mina siin ja korra nemad seal. Suurem laps läheb sügisest kooli ja praegu on vaja eelkoolis ja lasteaias käia. Aga terve suve on pere seal." Purje on ka Soome meister - 2008. aastast Turu Interiga. (Stanislav Moškov) Sel talvel on ka paljud teised Eesti jalgpallurid endale Soomes kodu leidnud – hetkel viimasena Markus Jürgenson, kellest sai Marko Meeritsa klubikaaslane Vaasa meeskonnas. Purje sõnul hoitakse teineteise käekäigul hoolikalt silma peal: "Whatsapp ja sellised programmid on ju olemas, milles suhtleme, küsime kuidas kellelgi läheb."