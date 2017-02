Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid Rootsi MM-rallil avapäeva kolmanda kohaga. Sealjuures tõusti viimase kiiruskatse võiduga suisa kaks positsiooni, mis annab edasiseks ralliks soodsa seisu veel kõrgemaid sihte seada.

"Ausalt öeldes on päris julm töö sellisel rallil eest startida ja teed puhastada," kirjutas Tänak päeva kokkuvõtteks sotsiaalmeedias. "Aga kindlasti palju positiivseid kogemusi ja viimase katse väikese surumisega suutsime veel kaks kohta ka tõusta, nii et homseks igati hea stardikoht."

Meeskonna pressiteate vahendusel selgitab saarlane, mida see viimane märkus tähendab: "Kogesin esimest korda eessõitjana teistele tee puhastamist ja ma ei aimanudki, kui keeruline Sebi (neljakordse maailmameister Sebastien Ogier, kes on aastaid alati olnud esimene mees rajal - toim) töö on olnud. Nüüd võin öelda, et see on väga raske!"

Sealt ka viimase kiiruskatse ponnistus, et tõusta kolmandaks ja olla laupäeval startivatest WRC autodest eel-eelviimane. "Mida kaugemal tagapool oled, seda paremad tingimused."

Meie esisõitja on ka tähele pannud katsete ääres vingelt lehvivaid Eesti lippe: "Veel tahaks öelda suured tänud Eesti fännide armeele, tunne on nagu sõidaks kodurallit."