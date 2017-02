Itaalias Legnanos peetaval naiste epee MK-etapil jõudsid individuaalturniiril põhitabelisse viis Eesti epeenaist.

Kui Irina Embrich ja Erika Kirpu tänu maailma edetabeli kõrgele kohale täna rajale tulema ei pidanud, siis nii Kristina Kuusk, Julia Beljajeva kui Nelli Paju said alagruppides viis võitu ja ühe kaotuse, millest piisas homsele põhiturniirile jõudmiseks.

Laupäeval (OTSEPILT) tullakse rajale Eesti aja järgi vastavalt:

Nelli Paju vs Alice Clerici ITA - Eesti aja järgi kell 11:20 sinisel rajal

Julia Beljajeva vs Laura Szabo HUN - Eesti aja järgi kell 11:20 kollasel rajal

Irina Embrich vs Greta Veres ROU - Eesti aja järgi kell 11:00 punasel rajal

Kristina Kuusk vs Jagoda Zagala POL - Eesti aja järgi kell 11:20 punasel rajal

Erika Kirpu vs Eleonora De Marchi ITA - Eesti aja järgi kell 12:20 punasel rajal

Samuti vehklemismaailmas tegusid teinud Katrina Lehis peab praegu võistluspausi, sest on lapseootel.