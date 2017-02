Eesti parim jäähokimängija Robert Rooba on paranenud hirmsast peapõrutusest ning pidas mitmekuulise pausi järel JYPi meeskonna eest Soome kõrgliigas taas mängu. SaiPa alistus 4:0 ja nime sai statistikasse kirja ka Rooba, kui viskas matši viimseks jäänud värava.

Rooba kirjutas 3. veebrualil sotsiaalmeedias nõnda: "Täpselt kaks kuud on möödas mu viimasest ametlikust mängust. Mängust, mis halvimal juhul olekski võinud jääda viimaseks. Seekord hakkas pärast pikka "pimedust" õnneks ikkagi tunneli lõpus valgus paistma ning nüüd olen taas täie tervise juures.

Olen väga tänulik kõikidele lähedastele ja sõpradele, kes on mind kõvasti toetanud ning positiivsena hoidnud. Samuti tänud arstidele, kiropraktikutele, füsioterapeutidele, neuroloogidele ning neuropsühholoogidele, kes kõik mu peapõrutust ravida aitasid.

Vahel on tunne, et "hokijumal" ikka üritab kohe vägisi mulle neid kaikaid kodaratesse loopida. Aga ju siis see on tema viis mind õpetada ning tugevamaks muuta. Pean tunnistama, et nüüd mõistan ma veel rohkem kui suur privileeg ning õnn see on, et saan igapäevaselt üldse hokit mängida ning seda oma ametina võin pidada."

Rooba koduklubi Jyväskylä jätkab liigatabelis neljandal kohal.