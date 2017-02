Ott Tänaku teine katsevõit tähistas ka uue WRC ajastu keskmise kiiruse rekordit.

.@OttTanak sets a new @OfficialWRC stage record in modern era with 137.8 km/h!. The all time record still hold by Blomqvist with 189.5 km/h pic.twitter.com/mrqq7qcJEM