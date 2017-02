1996. aasta oktoobris Londoni Arsenali peatreeneriks saanud Arsene Wenger lahkub pärast tänavust hooaega klubi juurest. Sellise infokilluga tuli BBCs välja meeskonna endine ründaja Ian Wright.

"Mulle tundub, et nüüd on kõik," rääkis kunagine Inglismaa koondislane. "Ta näib väsinuna, tema tiibadest on tuul kadunud. Ma arvan, et ta lahkub hooaja lõpus."

Wengeri leping Arsenaliga saabki suvel tsa ja 67aastane prantslane pole juba 2004. aastast meeskonnaga Inglismaa kõrgliiga tiitlit võitnud. Alati on lõpetatud küll esinelikus ja garanteeritud pääs Meistrite liigasse, aga kuldmedaleid kaela saadud pole.

Wrighti sõnul rääkis ta Wengeriga viimati neljapäeval. "Ta ise mainis, et tema aeg on lõpuni jõudmas. Ma pole kunagi varem tema suust midagi sellist kuulnud."