Rootsi Kunn – mitte Carl XVI Gustaf või Kreisiraadio legendaarne tegelane ,vaid Ott Tänak, kes on aasta teisel MM-rallil võitnud laupäevasel võistluspäeval kõik kolm peetud katset. Eestlase enda sõnul on leitud kiiruse taga varasemast meeldivam stardipositsioon.

"Nüüd, kui me esimeste seas teel ei ole ja pidamine on palju kindlam, saame rahus sõita ja seda nautida," võttis tänase päeva alguse kokku kolmandat kohta hoidev eestlane. Jari-Matti Latvala teisest kohast lahutab teda 9,2 sekundit. "Katsed on olnud väga mõnusad ja hommik oli tõeliselt positiivne. Siin rallil tuleb teha veatu sooritus. Seni oleme sõitnud puhtalt ja oma töö kenasti ära teinud.

Jari-Mattist lahutab meid vähem kui 10 sekundit, aga Rootsis on seegi päris pirakas vahe. Plaan on rallit edasi nautida, lustida ja siis vaadata kus me päeva kokkuvõttes paikneme."

Laupäevaõhtuses programmis on Rootsis kavas veel kolm kiiruskatset.