2005. ja 2006. aastal võidusõidumaailma kuningliku sarja vormel 1 meistriks kroonitud Fernando Alonso on 26. märtsil algava uue hooaja eel optimistlik ning usub, et on parem kui eales varem.

35aastane hispaanlane roolib kolmandat aastat järjest McLareni rooli ning kui mullu kogus ta 54 punkti (üldarvestuses kümnes - H.R.), siis tänavu ründab Alonso kõrgemaid positsioone.

"Lugesin meeskonna uue juhi Zak Browni tsitaate, et tema sõnul on tänavu raske võita. Aga kes seda ikka praegu öelda oskab," sõnas Alonso. "Igatahes lähen hooajale vastu positiivse meelega ning olen parem kui eales varem. Annan endast parima."

MM-tiitlid Renault'iga võitnud Alonso sõnul tuleb McLarenil aga hoolas olla, sest eelmise hooaja lõpus jäädi Mercedesest, kelle Nico Rosberg võitis F1-sarja, ringi peale maha kuni pooleteist sekundiga. See on aga selgelt liiga suur vahe.

Alonso arvates on uue hooaja favoriidiks taas Mercedes, kelle vormeleid roolivad Lewis Hamilton ja soomlane Valtteri Bottas. "Aga vormel 1 on alati väga ettearvamatu. Eriti tänavu," lisas Alonso.