Eesti suusasprindi meistriks krooniti teist aastat järjest Raido Ränkel, kes jagab end nii pikemate kui lühemate distantside vahel. Hoolimata kahest järjestikusest kodumaisest kullast, ei luba ta end riigi esisprinteriks nimetada.

"Tiitlivõistlustel on päris mitmel mehel paremad tulemused ette näidata, ei saa kindlasti," lausub Ränkel mõni minut pärast võidukat finišit videointervjuus Õhtulehele.

„Päeva ei olnud kerge, kõik sõidud tehti väga raskeks. Ei uskunud, et Eestis nii kõva konkurents on igas sõidus. Esimeses läks raskeks, teises Andreas Veerpalu vedas nii, et silme eest must. Lootsin finaalis, et olen natukese kiirem kui teised. Õnneks olin.“