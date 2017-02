Autoralli MM-sarja hooaja teise etapi Rootsi ralli 14. kiiruskatsel kihutas teelt välja Citroeni piloot Kris Meeke, kes hoidis väljasõidu eel üldarvestuses viiendat kohta.

37aastase Meeke'i aitasid teele abivalmid pealtvaatajad, kes lükkasid mehe Citroeni taas teele. Ehkki põhjaiirlane kaotas aega ligi kaheksa minutit, jätkab ta rallit.

