Tänase päeva viimase kiiruskatsena sõideti autoralli Rootsi MM-etapil kõigest 1,9km pikkune publikukatse. Kindla liidrina starti läinud Thierry Neuville pidi unistused esikohale aga maha matma.

Hyundai rooli keerav belglane sõitis vastu betoonplokki, mistõttu kaotas ta ratta.

Mõistagi ei saanud Neuville edasi sõita, mistõttu läks tema Hyundai puksiiriauto peale.

Neuville hits concrete block and takes a wheel off. Gutting !

Võidu andis Neuville käest ka hooaja avaetapil Monte Carlos, kui lõhkus auto vedrustuse. Belglase asemel tõusis Rootsi ralli liidriks soomlane Jari-Matti Latvala, Ott Tänak kaotab talle kõigest 3,8 sekundit. Homme on ees kolm katset.

Such a big shame for the rally leader, @thierryneuville. He has a broken steering. pic.twitter.com/68Z7pxF5AK