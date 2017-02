27aastane Ränkel krooniti teist aastat järjest Eesti sprindimeistriks. Ja kui lisada siia tõik, et tänavu on just sprindis oma ainsad MK-punktid teeninud, kas pole kõne alla tulnud tema spetsialiseerumine lühemale maale?

"Rada tegelikult väga soosis Karelit, aga Raido pani lõpusirgel Kareli vastu oma teravuse maksma," sõnas Saarepuu mõned minutid pärast finišit Õhtulehele. "Aga tundub, et Karel on ka oma kiiruse üles leidnud, tema poolt ka igati korralik sõit."

Liigume Raidoga suht õiges suunas. Ta on teate avavahetustest viimasel ajal väga head minekut näidanud. Usun, et Lahtis 15 km klassikat peaks Raidole väga-väga hästi sobima. Usun, et kurss on õige, et päris sprindile Raidoga ei keskendu."

Kummale Otepää sprindirada võiks paremini sobida, kas Ränkelile või Kilbile? Meeste vahetut heitlust täna kahjuks ei näinud, sest Kilp otsustas kohasõitudest loobuda. "Uisus kindlasti Raidole," ütleb Saarepuu veendunult.

"Oleks klassika, siis mõlemale. Marko on väga hea vastu tõusu suusasammu jooksja, maailma üks parimaid. Aga uisus sobib see rada Raidole natuke rohkem. Lahtis on jällegi mänglevam rada, mis pigem meelt mööda Markole."

Küsimus, kas raskusastet arvestades võib Otepää rada üldse sprindiks nimetada, ajab Saarepuu esmalt naerma. "Paneme ikka sprindirajaks. Ise arvasin ka, et see on ajaliselt pikem, aga mehed sõitsid täna 3.16, see on täitsa okei.

Oleks nelja minuti alla, oleks juba küsitav. 3.16 on ajaliselt selle hooaja keskmine, aga kindlasti on rada raske. Samas laskumised on kiired. Kui mina oleks sõitnud, meeldinuks sellise tõusuga rada mulle väga. Võib ju öelda, et rada võiks paarkümmend sekundit lühem olla, aga täna mehed püsisid isegi suht koos."

Lahti MMini on jäänud poolteist nädalat. Seda pole teps mitte palju. Teoreetiliselt peaks rihitav tippvorm olema väga lähedal. Sellest tulenevalt pole kohatu küsida, mis seisus mehed reaalselt on?

"Reaalsus on see, et nädalaga on muutunud ja muutub väga palju," alustab Saarepuu. "Võtame kas või hooaja algust. Nädal enne MK-d on igasugu katsevõistlused ja siis nädala pärast Ruka MKl on nii tohutuid edusamme kui ka tohutuid kukkumisi tehtud. Järelejäänud kümme päeva on ikka üsna pikk aeg.

Võtame näiteks Raido. Ta ei tohiks täna väga hea olla, sest tuli alles eile Livignost mägedest ja põhimõtteliselt reisis eelmised kaks päeva."

Teoreetiliselt on lugu lihtne. Kui kõik plaanid õnnestuvad, siis on Ränkel (ja kõik teisedki) nädala pärast Otepää MKl paremad kui täna ning Lahtis oma korda suts veel vingemas vormis.

Eesti meistrivõistlustel on puudu vaid kaks kohalikku tippu - Aivar Rehemaa ja Algo Kärp timmivad endiselt vormi Livigno mäestikus ja naasevad meretasapinnale alles Otepää MK-ks. Saarepuu sõnab, et säärane lüke tugineb vanale kogemusele.

"MMile mõeldes on see kindlasti kasulikum. Raidol on alati rohkem päevi meretasapinnal vajanud, enne kui olek ja minek läheb heaks. Aivaril ja Algol aga mida hiljem, seda parem."