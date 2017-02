Hilja öösel kostub koputus uksele.

Naine ärkab, astub ukse juurde ja küsib:

"Kes seal on? Mihkel, oled see sina?"

Vaikus.

Naine ei ava ust.

Hommikul näeb ukse ees matil lamavat meest.

"Miks sa ei vastanud, kui ma küsisin, et kas see oled sina?"

"Ma ju noogutasin!"