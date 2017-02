Eesti suusakoondise peatreener Jaanus Teppan sõnas pärast tänaseid klassikadistantse, et kohalikud meistrivõistlused täitsid oma esimese eesmärgi, milleks oli mõõduvõtu väärtustamine läbi selle, et võitjad teenivad pääsme Lahti MM-koondisesse.

"Konkurentsi oli hea vaadata, eriti meestel. Oli hästi võitluslik, mis mulle väga meeldis, kahjuks pealtvaatajaid oli vähe," lausus Teppan võistlusnädalavahetuse kokkuvõtteks.

"Seisundi poolt ei oska hinnata, sest see on omas liivakastis mängimine. Järgmine nädalavahetus annab selgema pildi, kas vahepeal on toimunud mingid muutused paremuse poole või mitte. Omavaheline seis on põnev."