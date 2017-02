Sel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel kuldse duubli teinud suusataja Raido Ränkel sõnas, et tänase 15 km klassikadistantsi kuldmedali nimel tuli kurja vaeva näha, sest Andreas Veerpalu pakkus kõva konkurentsi ja kaotas lõpuks vaid 1,6 sekundiga. „Andreas tegi tänase päeva väga raskeks," sõnas Ränkel kümmekond minutit pärast finišit. "Vaatasin juba eile, et ta on Salt Lake City radadelt päris hea vormiga tagasi tulnud. Alguses tundus, et päev ei tehtagi väga raskeks, aga järsku hakkas Andreas sõitma. Poolteist kilomeetrit enne lõppu ta juhtis mind veel viie sekundiga. Üritasin sprinterliku lõpu teha ja talle ära panna." Kust lõpus need jõuvarud tulid?

„Ei oskagi öelda. Arvan, et kaasaelajad karjusid nii kõvasti, tänud fännidele, kes raja ääres olid. Ja Antile (treener Saarepuu - M.T.), kes oma hääle täiesti ära karjus. Võib-olla nende abiga tuli see varu."

Arvestades, seda, et alles reedel jõudsid keskmäestikuslaagrist koju, oli see edukas nädalavahetus Sulle üllatus?

„Täna hommikul olid neli eilset sõitu ikka kontides ja lihastes, ei olnud kõige kergem soojendustki teha. Võistlus oli ikka raske.“

Mida Sa lisaks kuldmedalitele siit nädalavahetuselt kaasa võtad?

"Loodan, et lihtsalt hea emotsiooni, et suutsin pingutada ega andnud alla. Tunne oli juba vaikselt lubav. Kui nüüd sellest ära kosun ja järgmisel nädalavahetusel Otepääl normaalse sõidu teen, siis olen rahul." Mida need sõidud Lahtit silmas pidades tähendasid?

"Lahtini on veel päris palju aega, ligi kümme päeva. Loodan, et need kaks võistlusstarti tegid vormile head ning särts ja enesetunne lähevad veel paremaks. Et jõuaks algusest peale hoida kõva kiirust.“