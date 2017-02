Olümpiavõitja Andrus Veerpalu 22aastane poeg Andreas saavutas täna Eesti meistrivõistluste 15 km klassikadistantsil teise koha. Kuldmedalist ja sellega kaasnevast otsepääsmest Lahti MM-koondisesse jäi puudu 1,6 sekundit.

"Viimaste tulemuste põhjal võib pigem vast õnnitleda," lausus Veerpalu videointervjuus Õhtulehele. "Viimasel ajal pole vorm nii hea olnud, nüüd läheb järjest paremaks.

Sellest on kõige rohkem kahju, et otsepääse jäi saavutamata, aga kindlasti oli see hea avaldus pääsemaks nelja parema hulka."

