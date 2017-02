Mõlemad meeskonnad on pidanud viimastes mängudes läbi ajama mitme vigastatud mängumeheta. Kalev võttis nädal tagasi Astanas võidupunkti Gregor Arbeti, Vitali Ljutõtši ja Martin Dorbekuta. Kui Arbet jääb veel pikalt eemale, siis Dorbek lõi kaasa juba kolmapäeval Balti liigas TTÜ ja Ljutõtš reedel koduses meistrisarjas Rakvere Tarva vastu ning peatreener Alar Varraku kinnitusel on nad ka homme rivis.

Nii Kalevil kui ka Nižnil on 4 võitu, kuid Venemaa klubil on peetud 14, Eesti meistril 15 mängu. Hetkel viimast play-off'i kohta hoidev Astana jääb kahe võidu kaugusele. Nižni jõudis täna Tallinna ja tegi Audenteses ka treeningu - Rocca al Mare suurhalli saab korvpalliväljak üles alles homme hommikuks.

Korvpalli Ühisliigas võtab BC Kalev/Cramo homme kodusaalis vastu Siim-Sander Vene koduklubi Nižni Novgorodi, mäng on mõlemale meeskonnale äärmiselt tähtis.

Nižni pidas kolmapäeval viimase, edasipääsu seisukohalt tähtsusetu mängu EuroCupil ja kaotas kodusaalis Jeruusalemma Hapoelile 73:81. Ent võõrustajate read olid päris hõredad, jalavigastuse tõttu jäi eemale põhimängujuht Ivan Strebkov ning treeningul väänas sõrme viimasel ajal heasse vormi tõusnud äär Pjotr Gubanov. Samuti teatas klubi, et kumbki ei saa trauma tõttu osaleda Ühisliiga tähtede mängul (see peeti eile Sotšis - toim).

Kui palju võis selles enne ülitähtsat homme peetavat mängu Kaleviga olla vigastuse suuremaks puhumist, teavad ainult asjaosalised ise. Igatahes tulid mõlemad mehed koos meeskonnaga Tallinna ja osalesid ka treeningul. Gubanovi parema käe sõrm oli tugevalt teibitud.

"Vigastatud mehed hakkavad rivvi naasma ja on mänguks valmis," vastas külaliste peatreener Arturs Štalbergs diplomaatiliselt küsimusele, kas Strebkov ja Gubanov saavad homme kaasa lüüa. "Kalev on heas hoos, saanud kaks võitu järjest. Meie ülesanne on mängida oma mängu."

Siim-Sander Vene märkis, et klubi tahab mõistagi jõuda Ühisliiga play-off'i "ja soovitavalt 8. kohast kõrgemal, et mitte kohe CSKAga kokku minna."

Ent Nižni lähinädalate mängukalender pole lihtne: pärast kohtumist Kaleviga peetakse järgmisest neljast mängust kolm küll kodus, kuid need kõik liidrite sekka kuuluvate tiimide vastu. Võõrsil aga mängitakse Štalbergsi ja abitreener Edmunds Valeiko kodumaal Riia VEFi vastu. Kalevil algab homsega aga kuuemänguline kodumatšide seeria, pärast Nižnit võetakse 19. veebruaril vastu Krasnojarski Jenissei.