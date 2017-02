Laupäeval peeti Hawaiil Fed Cupi tennisematš Saksamaa ja USA vahel, mille korraldusliku apsaka pärast on sakslased hingepõhjani solvunud. Nimelt olid korraldajad mängu eel platsile laulma kutsunud mehe, kes esitas Natsi-Saksamaa hümni. "Deutschland, Deutschland über alles," alustas mees sõnadega, mis pani kohale tulnud fännide ja tennisistide kulmud kerkima. Esimesest ehmatusest toibunud, püüdsid sakslased olukorda lahendada õiget hümni kõva häälega üle lauldes. Sakslanna Andrea Petkovic teatas pärast mängu kodumaa tenniseliidu veebilehel: "See on kõige kohutavam asi, mis minuga juhtunud on – õudne ja šokeeriv."

"On 2017. aasta – midagi sellist ei saa lihtsalt Ameerikas juhtuda. See on piinlik ja näitab ignorantsust," lisas Petkovic.

USA tenniseliit vabandas oma avalduses Saksamaa Fed Cupi võistkonna ja fännide ees. "Me ei tahtnud mitte mingil juhul olla lugupidamatud. Sellist viga enam ei juhtu ja ülejäänud mängudel esitatakse õiget hümni."