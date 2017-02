Epeevehklemise MK-etapil Legnanos jõudis Julia Beljajeva kahel päeval järjest finaali ning kui eile võitis ta individuaalvõistluse, siis täna tuli Eesti naiskonnal leppida teise kohaga.

"Ma ei näe selles teises kohas midagi hullu, me kõik vehklesime täna hästi," lausus Beljajeva ja lisas, et aasta põhieesmärgid on EM ja MM. "Jah, oleme Hiinale viimasel kahel korral küll kaotanud, kuid seekord vehklesime eelmisega võrreldes palju paremini. Toona oli ainult Irina (Embrich - toim) tasemel, nüüd püüdsime kõik teda aidata."

Eesti naiskond (koosseisus peale Beljajeva ja Embrichi veel Kristina Kuusk ja Erika Kirpu) jäi finaalis Hiinale alla 25:28, eelnevalt oli jagu saadud tugevatest Prantsusmaast ja Lõuna.Koreast. "Kaheksa parema seas on kõik naiskonnad tegelikult enam-vähem võrdsed. Reiting küll ütleb, et keegi on esimene ja keegi kuues, aga kõik, kes nii kaugele jõuavad, on võimelised võitma," märkis Beljajeva.