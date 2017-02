Austraalia. Jah, Austraalia, mitte Austria suusatajad Eesti meistrivõistlustel esiviisikus. Meie suusatamine on kõrvuni mudas! Või kas ikka on? Õhtuleht külastas nädalavahetusel Otepääl kohalikku tšempionaati ja uuris, mida suusarahvas ise oma lemmikspordiala hetkeseisust arvab.

Võistluse tulemused leiab artikli allosast või seotud artiklite hulgast.

Andreas Laane: kindlasti ei tee meie sportlased riigile häbi

„Tippsuusatamise seis täna on tavapärane Eesti tipptase eri aladega võrreldes,“ arvab suusaliidu president Andreas Laane. „Kui vaatame muid spordialasid, siis on üsna tavaline, et meie inimesed on kohtadel 20-40. Lihtsalt suusatamises on olnud aeg, kus olid päris tipud, nüüd oleme keskmike hulgas.