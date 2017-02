Rootsi ralli teise kohaga lõpetanud Ott Tänak ütles kokkuvõtteks, et oli tõeliselt hea nädalavahetus.

"Sain reedel tee lahtisõitmisega uue kogemuse, aga kui eile muutusid tingimused võrdsemaks, saavutasime kohati tõeliselt hea kiiruse. See rõõmustab ning nädalavahetusel saavutatu lisab meile kõvasti enesekindlust," ütles Tänak M-Sporti pressiteate vahendusel.

"Täna teadsime, et Jari-Mattit [Latvala] on raske edestada. Kohe esimese katse alguses tajusime, et eilsega sarnast fiilingut pole. Teadmine, et teisest kohast kõrgemat ei saa püüda, kurvastas, aga kokkuvõttes olen nädalavahetuse üle tõeliselt õnnelik.

Hooaeg on alanud suurepäraselt, auto on hea. Meil on, mille peale edasist ehitada ja ehkki kulisside taga tuleb veel tööd teha, oleme järgmisel kuul Mehhikos järgmiseks suureks väljakutseks valmis."