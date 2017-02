Eesti parim jäähokimängija Robert Rooba naasis kahekuuliselt vigastuspausilt väravate, rõõmu ja suure tänutundega. "Peapõrutusest taastudes kuuldud karmid diagnoosid panid mind väärtustama võimalust üldse jäähokit mängida. Nautisin iga jääl oldud vahetust ja ammutasin rõõmu," sõnab Rooba.

Õnnetus tabas Roobat 2. detsembri Soome esiliigamatšis koduklubi Jyväskylä JYPi duubli eest Kiekko-Vantaa vastu mängides. "Ei midagi pahatahtlikku vastaselt, lihtsalt tohutu ebaõnn," sõnab Rooba, kellele see oli teine peapõrutus kahe aasta jooksul, sest sama trauma tabas teda 2015 veebruaris Espoo Bluesis mängides.

"Peapõrutuse puhul ei saa teha mingeid prognoose. Ükski arst ei ütle, et nii mitme nädala pärast oled jääl tagasi. Kõige halvem stsenaarium on, et karjäär tuleb tervise huvides lõpetada. Ma ise ei nõustunud mitte mingil hetkel, et olukord võibki nii tõsine olla, aga minuga tegelenud neuroloog ütles, et pean valmis olema ka väga mustaks stsenaariumiks. Tema pidi professionaalina mind kui patsienti kõige eest hoiatama. Õnneks sain head abi ja suutsin taastuda," räägib Rooba.

Esimest korda proovis ta uiskudele naasta pärast jõule, aga peapõrutuse sümptomid andsid peagi tunda. Uue katse tegi Rooba jaanuari lõpus. "Vormi hakkasin koguma nullist, alguses oli paksukeste suvelaagri tunne. Aga terve vigastuspausi vältel sain tuge nii perekonnalt, sõpradelt, treeneritelt kui ka fännidelt, kes Jyväskyläs tänaval ligi astusid ja tervise kohta pärisid."