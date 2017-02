Rootsi rallil saadud teine koht on Ott Tänakule ja Martin Järveojale teiseks järjestikkuseks poodiumile astumiseks ning pole põhjust arvata, et märtsis Mehhikos ei tee mehed kaabutrikki.

Eesti parim rallisõitja Tänak on viimastel aastatel intervjuudes ohtralt korranud sõna "kogemused". 2012 WRC sarjas debüüdi teinud saarlane toonast hooaega oma karjääri osaks sama hästi kui ei arvesta, sest sellele järgnes kohe vaheaasta. Õige teadmiste hankimine hakkas peale alles 2015, kui mees M-Sporti põhitiimi ennistati ja jätkus mullu Dmacki meeskonnas. "Sel aastal juba teadsin, kuhu lähen, ja tundsin autot. Okei, rehvid olid uued, aga kogemust oli hooaja jagu rohkem ja sellevõrra ka enesekindlust," nentis mees Õhtulehele Walesi rallil.

Tänavusel Rootsi rallil sai Tänak lõpuks kätte ühe kogemuse, mis tal seni pagasist veel puudus – kuidas on olla konkurentidele teepuhastaja roolis. Tiimikaaslasest neljakordne maailmameister Sebastien Ogier on juba aastaid seda kogenud – kohe hooaja algus tõuseb ta MMi üldtabelis liidriks ja peab igal etapil olema luud, kes teistele sõidujälje lumest või tolmust puhtaks pühib. Tänaku aastad on aga alati alanud kasina tulemusega Montes – vastavalt 8., 18. ja 7. koht – ja et edaspidigi pole asja MM-tabeli tippu olnud, on ta alati nautinud Ogieri-suguste sõitjate nähtud vaeva.